POL-OG: Lahr - Zusammengestoßen

Der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad endete für den Lenker des Zweirads am Donnerstag im Lahrer Klinikum. Der Fahrer eines Audi befuhr gegen 22:15 Uhr die `Werderstraße` und wollte nach links in die `Roonstraße` abbiegen. Hierbei bog der Mittsechziger ab, ohne dem entgegenkommenden, 17 Jahre alten Lenker der Piaggio, die Durchfahrt zu ermöglichen. Der seitliche Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer zog einen Sturz des Jugendlichen nach sich, welcher anschließend, unter anderem mit einer schweren Verletzung an der Hand, in die Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

