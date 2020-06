Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Achern (ots)

Offenbar führte die Fahrweise eines 36-Jährigen auf der regennassen Fahrbahn der A5 am Donnerstagabend dazu, dass sein BMW ins Schleudern geriet. Der Mittdreißiger war gegen 22:20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, sein Wagen sich überschlug und im angrenzenden Wald zum Liegen kam. Der hierdurch leichtverletzte Autofahrer wurde zur Behandlung in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl mussten den rechten Fahrstreifen zur Absicherung zeitweise absperren und schätzen den entstandenen Sachschaden am BMW auf etwa 7.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell