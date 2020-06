Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Altkreis Aurich (ots)

In der Gemeinde Ihlow ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr wurde die Polizei in die Blitzstraße in Riepe alarmiert. Dort war eine männliche Person mit einem Motorrad in einem Graben aufgefunden worden. Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem verunglückten Motorradfahrer handelt es sich nach aktuellem Erkenntnisstand um einen 41 Jahre alten Mann mit Wohnsitz im Landkreis Aurich. Der 41-Jährige war offenbar am späten Mittwochabend in der Blitzstraße alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in den dortigen Graben geraten. Bei der Unfallaufnahme und Bergung war die Feuerwehr Riepe mit neun Einsatzkräften vor Ort sowie der Gemeindebrandmeister, der Rettungsdienst und ein Notarzt.

