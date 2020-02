POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Autofahrern, die am Samstagabend zwischen Öhringen und Künzelsau von einem grauen VW Polo gefährdet wurden. Gegen 20.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass der Kleinwagen in Schlangenlinien auf der Strecke vom Steinbruch Öhringen-Unterohrn stadteinwärts in Richtung Öhringen unterwegs war. Von hier fuhr der Lenker des Polos über die Neuenstadter Straße, auf die Heilbronner Straße, weiter in die Schillerstraße, die Straße "Karlsvorstadt" und die Haller Straße bis zur Abzweigung Untersteinbacherstraße in Cappel. Von dort ging es weiter in Richtung Künzelsau. Eine Streife konnte den Fahrer des VWs an seinem Zuhause anhalten und stellte bei einem Alkoholtest bei ihm einen beachtlichen Wert von mehr als 2,5 Promille fest. Für den 50-Jährigen ging es dann weiter zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da durch die Alkoholfahrt von Öhringen bis nach Künzelsau mehrere entgegenkommende Autofahrer zum Bremsen und Ausweichen gezwungen wurden, bittet die Polizei darum, dass sich diese zur Aufklärung des Sachverhalts unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier in Künzelsau melden mögen.

Schöntal: Haus beschädigt und geflüchtet

Anwohner der Brückenstraße in Schöntal wurden am frühen Samstagmorgen von einem lauten Schlag geweckt. Ein unbekannter Autofahrer hattte wohl um 04.55 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und streifte daraufhin die Fassade eines Hauses. Dabei wurden die Regenrinne sowie eine Regentonne beschädigt. Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin vom Ort des Geschehens ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Allerdings blieben Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurück, die auf einen VW Passat, Baujahr 2014 bis 2019, hindeuten. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf einen kürzlich beschädigten Passat haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Ein Unfall, zwei Fahrzeuge, keiner nüchtern

Zwei alkoholisierte Autofahrer sorgten am Sonntagabend für einen Unfall in Künzelsau. Eine 32-Jährige war gegen 18.40 Uhr in der Straße "Goldberg" in Richtung des Wohngebietes Taläcker unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers betätigte die Frau die Bremse ihres Mercedes und verlangsamte den Wagen bis fast zum Stillstand. Der Lenker eines darauffolgenden Fiat 500 erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf die E-Klasse auf. Dabei zog sich der 34-Jährige leichte Verletzungen zu. Vermutlich war es aufgrund alkoholischer Beeinflussung beider Fahrzeugführer zu dem Unfall gekommen. Ein Alkoholtest zeigte beim Fiat-Fahrer einen Wert von 0,7 Promille, bei der Lenkerin des Mercedes sogar mehr als 2,1 Promille. Für beide ging es zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den an den PKW entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

