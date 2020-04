Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Reisig in Brand geraten

Stuttgart-Plieningen (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag (28.04.2020) im Gewann Hummelberg ein Reisighaufen in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte gegen 16.15 Uhr den Brand und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Flammen griffen ebenfalls auf eine Gartenhütte über. Durch den Brand entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

