Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Solitudestraße ist am Dienstagabend (28.04.2020) ein 30-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 30-Jährige fuhr gegen 21.00 Uhr aus Richtung Bergheim kommend auf dem Radweg der Solitudestraße. Zeitgleich überquerte die 67-jährige Lenkerin eines Fiats die Solitudestraße und wollte in die Thaerstraße einfahren. Dabei übersah sie offenbar den in diesem Moment auf der Thaerstraße fahrenden Radler und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, verletzte sich schwer und musste zur weiteren Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

