POL-AA: Ostalbkreis: Unglücksfall am Bahnkörper, sichergestellte Drogen, körperliche Auseinandersetzung, Fabrschmierereien, Unfälle

Aalen: Unglücksfall am Bahnkörper

Am Mittwochvormittag hielten sich drei jugendliche Mädchen im Bereich des Skateparks unweit des Bahnkörpers unter der Hochbrücke an der Alten Heidenheimer Straße auf. Aus bislang ungeklärten Gründen begab sich eine 16-Jährige um kurz vor 11 Uhr plötzlich zu im dortigen Bereich abgestellten Güterwaggons, die mit Containern beladen sind. Die Jugendliche kletterte auf einen der Container und erlitt in der Folge seitens der Oberleitung einen Stromschlag. Der hinzugerufene Rettungsdienst samt Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Neben einigen Besatzungen der Polizei befanden sich auch Kräfte der Aalener Feuerwehr im Einsatz, die mittels Drehleiter die Jugendliche vom Waggon holte. Die beiden Freundinnen der Verunglückten standen unter Schock und wurden seitens des Rettungsdienstes sowie des Kriseninterventionsteams psychologisch betreut. Die Kriminalpolizei hat die Todesfallermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Aalen schließt sich den allgemeinen Warnhinweisen der Bundespolizei an: Aufenthalte in Gleisanlagen sind lebensgefährlich. Die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgehen sind nicht sichtbar und werden oftmals unterschätzt. Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen, z.B. durch das Klettern auf Bahn-Waggons, genügt für einen Stromüberschlag. Die Oberleitung muss hierfür nicht einmal berührt werden. Die Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt, was etwa dem 65-fachen einer Haushaltssteckdose entspricht. Durch eine Annäherung kann diese Stromspannung die Luft überspringen und auf einem Lichtbogen über den Körper zur Erde gelangen.

Aalen: Drogen sichergestellt

Ein Zeuge verständigte am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Männer beobachtet hatte, die verdächtige am ehemaligen Güterbahnhof in der Düsseldorfer Straße abgelagertes Baumaterial durchsuchten. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die zwei zunächst Unbekannten, konnten aber kurze Zeit später gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der 28 und 25 Jahre alten Männer konnte bei dem Jüngeren über 70 Gramm Marihuana, bei dem Älteren ein Joint aufgefunden werden. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Aalen: Auseinandersetzung

In der Bahnhofsunterführung wurde ein 18-Jähriger am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und grundlos beleidigt. In Folge dessen kam es zwischen dem 18-Jährigen und dem Unbekannten zu verbalen Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen. Vor dem Bahnhof und schließlich im Bereich Mercatura trafen die beiden Männer abermals aufeinander, wobei es erneut zu Auseinandersetzungen kam. Der 18-Jährige erlitt mehrere Faustschläge und wurde zuletzt von dem Unbekannten samt einem Begleiter auch am Boden liegend getreten. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Abtsgmünd-Bronnen: Zu schnell unterwegs

Ein 18-jähriger Ford-Lenker kam am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Fahrzeug wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L 1075 kurz nach Abtsgmünd in Fahrtrichtung Bronnen nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte den Wall am Straßenrand entlang. Er blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Krad-Lenker leicht verletzt

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein 17-jähriger Krad-Lenker am Mittwochvormittag, gegen 9.30 Uhr in einer Kurve der K 3216 aus Richtung Beersbach kommend in Fahrtrichtung Ellwangen ins Rutschen und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Schwäbisch Gmünd: Am Mittwochvormittag wurde festgestellt, dass von Unbekannten auf zwei Baucontainern im Bereich einer Baustelle Im Benzfeld sowie auf einen Stromverteilerkasten in grüner Farbe Worte aufgesprüht wurden. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Heubach: Eine weitere Sachbeschädigung wurde am Dienstagvormittag festgestellt. Hier hatten Unbekannte auf den Wasserbehälter im Bereich Sieben Eichen Buchstaben aufgesprüht und ein Schaden von ca. 300 Euro verursacht. Die Sachbeschädigung wurde am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparkter Pkw beschädigt

Auf einem Parkplatz im Einmündungsbereich Kornhausstraße/Milchgässle beschädigte der Lenker einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine mit der hinteren Hebebühne einen abgestellten Pkw, an dem ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer gestürzt und leicht verletzt

Auf dem Radweg entlang der Rektor-Klaus-Straße geriet am Mittwochnachmittag ein 60-jähriger Radfahrer gegen 13.10 Uhr alleinbeteiligt ins Rutschen und stürzte. Er wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

