POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.04.2020

Peine (ots)

Unbekannte Stehlen Mini-Bagger

Lengede. In der Zeit von Dienstag, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:15 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Baucontainer im Münstedter Weg. Sie entwendeten drei Baggerschaufeln. Anschließend entwendeten sie einen Mini-Bagger samt KFZ-Anhänger und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, Telefon 05344/915670, zu melden.

Diebstahl von Euro-Paletten

Peine. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 06:30 Uhr, sechs Euro-Paletten von einem Firmengelände in der Duttenstedter Straße. Sie konnten unerkannt fliehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 180 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Lack eines Multivan beschädigt

Peine. Unbekannte Täter zerkratzten am Mittwoch, zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, den Lack eines VW-Multivan an der hinteren rechten Schiebetür. Der PKW stand zu der Zeit auf einem Parkplatz in der Woltorfer Straße geparkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

