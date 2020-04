Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 1. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Betrüger versuchen die "Corona Pandemie" auszunutzen

Leider versuchen Betrüger die Corona Pandemie für ihre Zwecke zu nutzen. Insbesondere bei älteren Mitbürgen melden sich solche Betrüger und versuchen aus der herrschenden Unsicherheit und der damit möglicherweise verbundenen Angst Kapital zu schlagen. So warnt die Polizei vor verschiedenen Maschen der Betrüger:

1)Betrüger geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus und versuchen in das Haus / die Wohnung zu gelangen 2)"Fake Shops" bieten Desinfektionsmittel oder Schutzmasken an 3)Der sogenannte "Enkeltrick" wurde auf die Corona Pandemie übertragen: So hätten sich angebliche Angehörige mit dem Coronavirus infiziert und würden nun finanzielle Hilfe benötigen.

Auch hier gilt der Tipp der Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung / in Ihr Haus. Lassen Sie sich bei Zweifel den Dienstausweis zeigen und rufen Sie bei der Behörde zurück.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Sollten Sie den Eindruck eines Betrugsversuches haben, informieren Sie Ihre Polizei.

Wenn Sie Hilfe in Alltagsangelegenheiten, wie z. B. zum Einkauf, benötigen, bitten Sie Verwandte und Bekannte um Unterstützung.

