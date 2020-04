Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 01.04.2020

Salzgitter (ots)

Einbruch in Jugendzentrum

Lebenstedt. In der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Jugendzentrum im Forellenweg ein. Die Täter öffneten anschließend gewaltsam einen abgeschlossenen Stahlschrank und entwendeten daraus mehrere Spielekonsolen samt Zubehör und entfernten sich unerkannt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.450 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341 18970, zu melden.

Einbruch in Gartenhäuschen

Lebenstedt. Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Montag, 00:00 Uhr bis Dienstag, 12:00 Uhr, auf das Gelände einer Grundschule im Mammutring. Sie öffneten gewaltsam ein dortiges Gartenhäuschen und durchsuchten es offenbar nach Diebesgut. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341 18970, zu melden.

Unbekannter Fahrer verursachte Verkehrsunfall

Lebenstedt. Am Dienstag, gegen 15:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall infolgedessen sich ein 49-jähriger Salzgitteraner leicht verletzte. Der Salzgitteraner befuhr mit einem Piaggio zuvor die Reppnersche Straße in Richtung der Straße "Über den Bülten", um anschließend in diese einzubiegen. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Reppnersche Straße in die gleiche Richtung. Beim Abbiegen in die Straße "Über den Bülten" schnitt er offenbar den Fahrer des Piaggio, sodass dieser ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver kippte das Fahrzeug auf die Seite und der 49-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer flüchtete unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05341 18970, zu melden.

