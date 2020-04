Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 1. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 31.03.2020, gegen 09:25 Uhr

Am Dienstagmorgen beobachtete eine Zeugin wie ein Transporter in der Okerstraße gegen eine Straßenlaterne gefahren war und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 3500 Euro zu kümmern. Glücklicherweise hatte die Zeugin sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs notiert. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

