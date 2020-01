Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ein Wohnungseinbruch und zwei Versuche gemeldet

Mönchengladbach (ots)

Aus einer Wohnung in Giesenkirchen an der Dömgesstraße haben Einbrecher Schmuck, Bargeld und technische Geräte gestohlen. Die Täter hebelten zwischen dem Neujahrsabend, 18 Uhr, und dem 2. Januar 2020, 13:15 Uhr, eine lediglich zugezogene Wohnungstüre auf und durchsuchten die Räume. Wie die Einbrecher ins Haus gelangten, ist unklar.

Vermutlich bereits Ende des letzten Jahres verschafften sich Unbefugte Zutritt zu einem Garten am Poethenfeld in Venn. Dort versuchten sie erfolglos, die Kellertür zum Haus sowie die Tür zu einem Gartenhaus aufzuhebeln.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch ist es an der Erzberger Straße in Hardterbroich-Pesch gekommen. Dort versuchten die Täter, in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Dabei manipulierten sie das Schloss der Eingangstür. Ob sie dadurch ins Haus gelangten, konnte nicht geklärt werden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-29-0. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell