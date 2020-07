Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Untermünkheim: Tödlicher Unfall auf der BAB 6

Aalen (ots)

Am Mittwoch gegen 10:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kupferzell fuhr ein 30-jähriger Lenker eines Fiat Ducato auf dem linken Fahrstreifen auf einen vorausfahrenden Mercedes-Benz Sprinter seitlich versetzt auf. Durch den Anstoß wurde der Sprinter nach rechts abgewiesen, durchbrach einen Wildzaun, überschlug sich und kam letztendlich außerhalb der Autobahn auf dem Dach zum Liegen. Der 26-jährige Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall tödlich, sein 28-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Der Flurschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn bis um 13:40 Uhr voll gesperrt werden.

