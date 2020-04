Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit eskaliert

Iserlohn (ots)

Am gestrigen frühen Abend, gegen 19:15 Uhr, verschafften sich ein 20 und 22 jähriger Iserlohner gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines 27 Jährigen am Konrad-Adenauer-Ring. In der Wohnung schlugen die Beiden auf den Wohnungsinhaber so massiv ein, dass dieser im Anschluss mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden musste. Vorausgegangen sei eine telefonische Beleidigung. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Rauhe Hardt: Innerhalb der letzten sieben Tage hebelten unbekannte Täter die Tür eines dort stehenden Wohnmobils auf und durchsuchten dieses. Die Täter entwendeten zwei Kamera Stative. Es entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell