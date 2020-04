Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch/ Täter hebeln Holztür auf

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montagmorgen (20. April 2020), 08.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter mit massiver Gewalt eine Holztür zur Villa Nova an der Tiergartenstraße auf. Die Täter entwendeten einen Zigarettenautomat, der sich unmittelbar vor den Sanitäranlagen befand. Ob es einen Zusammenhang zum Diebstahl der historischen Toilette gibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

