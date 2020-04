Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen/Kalkar - Geschwindigkeitskontrollen

Straelen/Kalkar (ots)

Die angekündigten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Kleve sind am zurückliegenden Wochenende bei den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern offenbar auf taube Ohren gestoßen. Bereits am Freitag, 17.05.2020, haben Beamte des Verkehrsdienstes in Ortsbereich Herongen über 100 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die 5 Fällen nicht nur eine Anzeige, sondern auch noch ein Fahrverbot von einem Monat nach sich ziehen. Der in der 50er-Zone mit 86 Sachen erwischte Autofahrer hat sogar mit einem Fahrverbot von zwei Monaten zu rechnen. Ebenso ernüchternd fiel die Bilanz des Klever Verkehrsdienstes am Sonntag, 19.04.2020, auf der Rheinuferstraße im Bereich Emmericher-Eyland aus. Hier registrierten die Beamten in der 70er-Zone 114 Verstöße mit 81 Verwarnungsgeldern und 33 Anzeigen mit 5 Fahrverboten. Erschreckend ist, dass sich unter den Verkehrssündern 40 Krad Fahrende befanden. Die Geschwindigkeitskontrollen werden fortgesetzt. (SI)

