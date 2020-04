Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl/ Täter entwenden historische Toilette

Kleve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr, und Freitag (17. April 2020), 08.00 Uhr aus der Villa Nova an der Tiergartenstraße eine historische Toilette. Aus dem hinter einer Glasscheibe befindlichen historischen Toilettenraum rissen Täter die Toilette, das Waschbecken und die Armaturen von der Wand. Wie die Täter ins Gebäude gelangt sind und in welche Richtung sie mit der Beute geflüchtet sind, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen machen können. Zeugen sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

