Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen am Schnörrenbach

Kierspe (ots)

In der Nacht zum 27.04. versuchten unbekannte Täter einen an den dortigen Teichen stehenden Bauwagen aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Zu allem Überfluss entzündeten die Unbekannten in einer dortigen Tonne ein Feuer und ließen dieses unbeaufsichtigt zurück. Die Polizei in Meinerzhagen hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

