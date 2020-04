Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N.

Landkreis Rottweil) Rote Ampel übersehen (02.04.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 07.45 Uhr an der Kreuzung Freudenstädter Straße / Stuttgarter Straße ereignet hat. Ein 46-jähriger Ford Transit-Fahrer übersah eine rote Ampel, fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Skoda einer 49-jährigen Frau. Der nicht mehr fahrbereite Skoda musste abgeschleppt werden.

