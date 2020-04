Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Ölspur - Zeugen gesucht (02.04.2020)

B 462 / Schramberg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr dem Polizeirevier Schramberg eine Ölspur auf der B 462 im Bereich der Glasbachkurve mit. Die Beamten stellten an der genannten Örtlichkeit in Richtung Sulgen eine etwa 30 Meter lange Ölspur fest. Die Straßenmeisterei wurde mit der Reinigung der Straße beauftragt. Da der Verursacher bislang unbekannt ist bittet die Polizei Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/2701-0, zu melden.

