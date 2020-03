Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH/AA) A 7, Gemarkung Aalen - Unachtsames Ausscheren

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 52-jähriger Sattelzuglenker fuhr zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Oberkochen auf dem rechten Fahrstreifen. Er scherte auf den linken Fahrstreifen aus, um einen anderen Lastzug zu überholen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit des von hinten herannahenden 31-jährigen PKW-Lenkers falsch ein. Trotz Vollbremsung prallte der PKW in den Sattelzug. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 25 000 Euro geschätzt.

