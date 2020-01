Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einladung zur Graduierungsfeier am 17. Januar 2020 in Baunatal

72 Absolventinnen und Absolventen der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung erhalten nach erfolgreichem Studium ihre Graduierungs- und Ernennungsurkunden zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren

im Namen der Abteilungsleiterin der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, Fachbereich Polizei, Abteilung Kassel, Frau Regierungsdirektorin Sigrid Josephs, möchte ich Sie herzlich zur Graduierungsfeier am Freitag, 17. Januar 2020, ab 10.30 Uhr, in die Stadthalle nach Baunatal einladen.

Um Ihre Betreuung bei dieser Veranstaltung sicherstellen zu können, wird um Anmeldung beim Sekretariat der Hochschulabteilung unter Tel.: 0561 / 4806-502 oder am Veranstaltungstag vor Ort bei Frau Josephs oder Herrn Peters gebeten.

Gemeinsam mit den Angehörigen der zu Graduierenden sowie mit Ehrengästen aus dem kommunalen Bereich, Vertretern der Polizeiführung und der polizeilichen Personalvertretungen, der Polizeiseelsorge und auch mit den Dozentinnen und Dozenten feiert die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, Fachbereich Polizei, den Abschluss des bestandenen Bachelor-Studiums von 72 Polizeikommissar-Anwärterinnen und Polizeikommissar-Anwärtern.

Die Festrede wird der Krimibuchautor Matthias P. Gibert halten. Er überreicht - zusammen mit dem jeweiligen Tutor - auch die Graduierungsurkunden.

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) bildet im Fachbereich Polizei angehende Beamte des gehobenen Polizeivollzugsdienstes im Rahmen eines dreijährigen Bachelor-Studiums aus.

Nach ihrem Studienabschluss erhalten die Studierenden ihre Urkunden zur Erlangung des Bachelor of Arts. Direkt im Anschluss an die Graduierung werden ihnen zudem die Ernennungsurkunden zu Polizeikommissarinnen und -kommissaren von Herrn Frutig (HPA), ausgehändigt. Es werden dieses Mal 72 Absolventinnen und Absolventen aus 4 Studiengruppen (57 Männer und 15 Frauen) graduiert.

Die Studierenden, die allesamt für die Laufbahn der Schutzpolizei ausgebildet wurden, sind bereits während ihres gesamten Studiums Polizeibeamte, wie o.g. "Polizeikommissar-Anwärter/innen". Die Dauer des Studiums beträgt einschließlich fachpraktischer Studienzeiten drei Jahre. Im Rahmen der praktischen Studienzeiten haben die Studierenden bereits unmittelbar "Dienst am Bürger" versehen, viele von ihnen bei Kasseler Polizeirevieren und Kriminalkommissariaten. Die an anderen Hochschulen üblichen "Freiheiten" gelten für die Studierenden nur eingeschränkt, sie sind beispielsweise einer Anwesenheitspflicht unterworfen und können während der Studienzeiten sogar zu Polizeieinsätzen herangezogen werden. Die Kasseler Abteilung, eine von vier Hochschulstandorten in Hessen, bildet seit Jahren auch einen hohen Anteil von Anwärterinnen und Anwärtern aus anderen Bundesländern aus, deren erste hessische "Bezugsgröße" somit neben der Polizei vor allem die nord- und osthessischen Städte und Gemeinden sind. Allerdings geht für die meisten der Absolventen nach dem Abschluss des Studiums der dienstliche Weg in Richtung Südhessen / Rhein-Main-Gebiet. Die anderen Hochschulstandorte befinden sich in Gießen, Mühlheim und Wiesbaden, wo auch die Zentralverwaltung der HfPV angesiedelt ist. Seit diesem Semester besteht auch in Kassel sowie den Standorten Gießen und Wiesbaden die Möglichkeit der unmittelbaren Ausbildung für die Laufbahn der Kriminalpolizei.

Die wichtigsten Fächer im Studium sind:

- Polizeiwissenschaften, - Kriminalwissenschaften, - Rechtswissenschaften, - Sozialwissenschaften, - Einsatztraining & Sport.

Sigrid Josephs Abteilungsleiterin

