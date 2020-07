Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: brennende Container, Diebstahl von E-Bike, Blutentnahmen, Sachbeschädigung und Unfälle

Neresheim-Kösingen: Altkleidercontainer angezündet

Auf rund 5000 Euro beziffert sich ersten Einschätzungen nach der Sachschaden, der bei einem Brand am späten Dienstagabend entstand. Gegen 23.30 Uhr hatten Unbekannte einen im Postweg aufgestellten Altkleidercontainer angezündet. Das Feuer griff auf zwei danebenstehende Glascontainer über, wobei ein Container vollständig ausbrannte. Das Feuer wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Neresheim und Kösingen, die mit insgesamt 20 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr mit seinem schwarzen VW Golf einen in der Krähenstraße abgestellten Pkw Opel, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs nennen. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Oberkochen: Autofahrer musste zur Blutentnahme

Am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen im Heckenrosenweg einen Pkw Mercedes Benz, um den Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem zusätzlich der Verdacht aufkam, dass der 44-Jährige unter der Wirkung von Betäubungsmitteln steht, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Letztlich konnten in seiner Wohnung drei Cannabispflanzen in einer Aufzuchtanlage aufgefunden werden, weshalb ihm diesbezüglich eine weitere Anzeige droht.

Aalen: Aufgefahren - 7000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Bahnhofstraße ereignete, entstand gegen 16.45 Uhr ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Verkehrsbedingt hatte eine 24-Jährige ihren Pkw BMW anhalten müssen. Ein 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 19-Jähriger kam am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Pkw Skoda auf der Dewanger Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer. Der 19-Jährige überstand den Unfall unverletzt; an seinem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Neuler: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr zu. An der Einmündung Leinenfirster Straße / Ellwanger Straße übersah ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer den Radler, der seinerseits aus Richtung Espachweiler kam. Beim Abbiegen erfasste der BMW den Radfahrer, der auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Auffahrunfall

Zu spät erkannte eine 58-Jährige, dass ein ihr auf der Landesstraße 1060 in Richtung Ellwangen vorausfahrender Pkw Skoda verkehrsbedingt auf Höhe einer Tankstelle anhalten musste. Sie fuhr mit ihrem VW Golf auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 40 Jahre alte Fahrer des Pkw Skoda blieben bei dem Unfall unverletzt.

Mutlangen: Betrunkener Radfahrer musste zur Blutentnahme

Aufgrund seiner deutlichen Alkoholbeeinflussung von rund zweieinhalb Promille stürzte ein 34 Jahre alter Fahrradfahrer am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der Spraitbacher Straße auf Höhe eines Kreisverkehrs. Der Radler, der sich bei dem Unfall Schürfwunden und Prellungen zuzog, musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Schwäbisch Gmünd: Beim Einparken gestreift

Auf rund 2300 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 78-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr verursachte, als sie beim Einparken mit ihrem Pkw Renault einen in der Eutighofer Straße abgestellten Pkw Opel Corsa streifte.

Spraitbach: Fahrzeug zerkratzt

Am Dienstag zerkratzte zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr ein Unbekannter einen Pkw Chrysler, der in dieser Zeit auf einem Parkplatz kurz vor dem Damm Reichenbachstausee abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike entwendet

Ein unbekannter Dieb entwendete zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr ein E-Bike der Marke E-Cube Reaction Hybrid ONE, das am Schwäbisch Gmünder Bahnhof verschlossen abgestellt war. Der Wert des Rades beträgt rund 2500 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des E-Bikes nimmt der Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454 entgegen.

