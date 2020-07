Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gebäudebrand - Ursache noch unklar

Waiblingen (ots)

Kurz nach 18 Uhr geriet am Dienstagabend die Fassade eines Reiheneckhauses im Schlesierweg in Brand. Die Bewohner des betreffenden Hauses konnten informiert werden und konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Waiblingen war mit sieben Fahrzeugen und 41 Mann im Einsatz und konnten Schlimmeres verhindern. Weder die Schadenshöhe, noch die Brandursache sind derzeit bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist derzeit mit der Spurensicherung am Brandort beschäftigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, entgegen.

