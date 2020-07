POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Polizeipräsidium Aalen

Urbach: 10-jähriger Bub bei Unfall leicht verletzt

Eine 81-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag gegen 8.25 Uhr die Wittumstraße ortseinwärts. Bei der Wittumschule querte zeitgleich von der Kirchgasse kommend ein 10-jähriger Radfahrer die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte nicht mehr anhalten und stieß mit dem Buben zusammen. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfalldetails werden nun Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Ein Feuer auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung in der Gartenstraße rief am Dienstag gegen 12 Uhr die örtliche Feuerwehr als auch den Rettungsdienst auf den Plan. Dort wurde ein Tisch als auch die Wandverkleidung beschädigt. Beim Eintreffen der Wehr war das Feuer bereits aus, das von Anwohnern gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist noch unklar.

Schwaikheim: Einbrecher ertappt

In den frühen Dienstagmorgenstunden meldete ein aufmerksamer Anwohner gegen 00:45 Uhr, dass drei Personen in ein Freibadkiosk in der Badstraße einbrechen würden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die drei Einbrecher, wobei ein 23-jähriger türkischer Tatverdächtiger von der Polizei dingfest gemacht werden konnte. Der Mann hatte sowohl Diebesgut, als auch Einbruchswerkzeug bei sich. Den anderen beiden Einbrechern gelang die Flucht. Die Diebe hatten sich über ein Fenster Zugang in das Gebäude verschafft. Dabei verursachten sie einen Schaden in Höhe von etwa 2000EUR. Dem 23-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige. Die Ermittlungen hierzu und zu den unbekannten Tatgenossen dauern an.

Backnang: Handtaschendieb von Passanten festgehalten

Eine Handtasche war am Montagabend gegen 18:30 Uhr das Ziel eines Diebes in der Schillerstraße. Der 21-jährige deutsche Tatverdächtige schnappte sich die Handtasche einer 54-jährigen Frau, deren Handtasche auf einem Tisch im Außenbereich eines Imbisses lag und rannte davon. Aufmerksame Zeugen konnten den Mann wenige Meter später aufhalten und zum Tatort zurückbringen. Dort wurde er der Polizei übergeben. Der Mann stand während der Tat unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahl gegen 21-Jährigen ein.

Waiblingen: Rollläden gestohlen

In der Zeit von Montagnachmittag 15:30 bis zum Dienstagmorgen 08:00 Uhr wurden zwei Rollläden mit Elektromotor von einer Baustelle im Sämann gestohlen. Die beiden Rollläden haben einen Gesamtwert von etwa 1500EUR und lagen auf dem Rohbau zur Montage bereit. Hinweise zum bislang unbekannten Täter werden beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegengenommen.

