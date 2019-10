Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermisster 89-Jähriger nach 14 Stunden gefunden

53902 Bad Münstereifel (ots)

Mittwochabend (19.30 Uhr) ging bei der Polizei eine Vermisstenmeldung ein. Der 60-Jährige Sohn meldete seinen Vater bei der Polizei Euskirchen als vermisst. Zuletzt wurde der 89-jährige mit seinem Pkw auf der L 113 zwischen Wald und Scheuerheck gesehen. Seither fehlte jede Spur von ihm. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, allerdings verliefen alle Suchmaßnahmen wie auch der Einsatz von Polizeihubschraubern aus NRW und RLP erfolglos. Die freiwillige Feuerwehr Effelsberg und die Feuerwehr Rheinland-Pfalz unterstützten die Rettungsmaßnahmen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Dunkelheit mussten die Suchmaßnahmen vorübergehend eingestellt werden. Bei Sonnenaufgang wurden diese wieder aufgenommen. Zufällig sah ein Landwirt am Donnerstag kurz vor 10.00 Uhr den Pkw des Vermissten unterhalb der L 76 in einem Gebüsch stehen. Der Senior ist offensichtlich mit seinem Pkw den Abhang in der Nähe der Ortslage Burgsahr herunter gestürzt. Gemeinsam mit der Feuerwehr Altenahr und Ersthelfen konnte der Vermisste verletzt geborgen und durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. Die zuständige Polizei in RLP übernahm die weiteren Maßnahmen.

