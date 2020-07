Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer verlor Geldscheine - Diebstahl - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Motorradfahrer verlor Geldscheine

Eine Radfahrerin sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer beobachteten am Montag gegen 16.30 Uhr, wie ein vorbeifahrender Motorradfahrer auf der L 1066 zwischen Hausen und Wahlenmühle Geldscheine verlor. Die beiden sammelten Geldscheine zusammen und gaben diese im Nachgang bei der Murrhardter Polizei ab. Ein weiterer Autofahrer, der mit einem schwarzen Kleinwagen vorbeikam, habe ebenfalls Geldscheine in noch unbekannter Höhe eingesammelt. Dieser Autofahrer als auch der Eigentümer der Geldscheine wird gebeten, sich bei der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 melden.

Fellbach-Oeffingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Montagabend gegen 22.20 Uhr in der Hauptstraße gegen einen dort geparkten Pkw Ford und beschädigte diesen an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden der auf 500 Euro beziffert wurde. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Fellbach: Auto gestreift

3500 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 8.20 Uhr ereignete. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Maicklerstraße und musste einem entgegengekommenen Bus ausweichen. Hierbei geriet er zu weit nach rechts und streifte ein geparktes Auto.

Waiblingen: Leicht verletzte Person nach Unfall

Am Montagmittag gegen 12:15 Uhr fuhr ein 59-jähriger Honda-Fahrer in der Winnender Straße aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm stehenden 50-jährigen Daimler-Fahrer auf. Der Mercedes-Fahrer musste verkehrsbedingt an einem Kreisverkehr warten, als es zum Zusammenstoß kam. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000EUR.

Korb: Fußgängerin angefahren

Am Montagabend gegen 18:10 Uhr wollte eine 73-jährige Fußgängerin die Einmündung Steinacher Straße/Talstraße überqueren. Dabei wurde sie von einem anfahrenden 73-jährigen Renault- Fahrer erfasst und zu Boden geworfen. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Schaden am Fahrzeug entstand nicht.

Winnenden: Beerendieb

Ein Dieb mit einer Vorliebe für Beerensträucher war am Samstagabend gegen 19:00 Uhr bis Sonntagnachmittag 15:00 Uhr auf einem Schulgelände in der Linsenhalde unterwegs. Dort pflückte er etwa 20 Kg Beeren und entwendete diese. Hinweisgeber werden gebeten sich unter 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell