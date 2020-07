Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgehebelt - Fensterscheibe zerstört - Scheibe an PKW zerstört

Schwäbisch Hall: Scheibe an PKW zerstört

Am Montag um 18 Uhr, stellte eine 34-jährige Frau ihren PKW in der Hauffstraße ab. Als sie am Dienstagmorgen um 8 Uhr, an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Beifahrerseite komplett zerstört wurde. Entwendet wurde anscheinend nichts.

Schwäbisch Hall: Fensterscheibe zerstört

Zwischen Freitag und Dienstagmorgen wurde an einer Schule in der Wirtsgasse ein Kellerfenster zerstört. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Michelfeld: Zigarettenautomat aufgehebelt

In der Zeit von Samstagabend, 22:30 Uhr und Sonntagmorgen, 05:30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten in der Birkhofstraße auf. Die Schadenshöhe sowie der Wert des entwendeten Guts sind noch nicht bekannt.

