Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Geistenbeck: Tresor aufgebrochen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag, 10. Juli, einen Einbruch in ein Geschäftsgebäude begangen: Zwischen 18.15 und 8.10 Uhr haben sie in einem Lagerraum des Gebäudes, das sich auf der Geistenbecker Straße befindet, einen Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (jn)

