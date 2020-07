Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mädchen greifen Passanten und Polizisten an - 17-jährige Tatverdächtige wird auf Fahrt zur Wache bewusstlos

Mönchengladbach (ots)

Zwei Mädchen im Alter von 17 und 16 Jahren haben am Freitag, 10. Juli, am Europaplatz zunächst Passanten und dann auch einschreitende Polizeibeamte tätlich angegriffen. Die Mädchen konnten überwältigt werden. Auf der Fahrt ins Polizeipräsidium wurde die 17-Jährige plötzlich bewusstlos. Polizisten leisteten Erste Hilfe. Nach einem Einsatz von Notarzt und Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Sie wird dort intensiv-medizinisch betreut.

Zwei Polizisten waren gegen 16.40 Uhr vor Ort von Eltern angesprochen worden, weil ihre 17-jährige Tochter im Hauptbahnhof Opfer eines Körperverletzungsdeliktes geworden war. Noch während der Aufnahme des Sachverhaltes war zu beobachten, wie die beiden beschuldigten Mädchen gerade in unmittelbarer Nähe einen Mann im Alter von Mitte 50 angriffen. Die Polizisten gingen dazwischen: Das 17-jährige Mädchen schlug einem Beamten ins Gesicht, das 16-jährige Mädchen trat den anderen Polizisten, ehe sie überwältigt und gefesselt werden konnten. Auf der Fahrt zur Wache kam es dann zu dem medizinischen Notfall bei der 17-Jährigen. (ds/wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell