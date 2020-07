Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Automatenaufbruch: Ermittlungen gegen zwei Verdächtige

Mönchengladbach (ots)

Nachdem in der Nacht zum Freitag, 10. Juli, gegen 0.40 Uhr im Stadtteil Flughafen (An der Neuen Niers / Am Kanalhaus) zwei Personen bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, beobachtet worden waren, konnte die alarmierte Polizei in der Nähe des Tatortes einen Pkw mit zwei Verdächtigen im Alter von 34 und 32 Jahren anhalten.

Ein mögliches Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach in diesem Fall dauern an. (ds)

