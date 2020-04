Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Mit Fahrrad gegen Anhänger - Jugendlicher leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad gegen einen Pkw-Anhänger geprallt ist am Montagabend, 27.04.2020, ein Jugendlicher in Höchenschwand. Er überstand den Zusammenstoß mit leichten Verletzungen. Kurz nach 18:00 Uhr war der 15-jährige mit seinem Mountainbike von einer abschüssigen Wiese auf eine Straße gefahren. Dabei hatte er nicht auf herannahenden Pkw samt Anhänger geachtet. Der Fahrradfahrer prallte seitlich gegen den Anhänger und stürzte. Mit leichten Verletzungen kam er zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Lediglich das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell