Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/Präg: Polizei sucht nach verunfalltem Motorrad-Fahrer

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem noch unbekannten Motorrad-Fahrer kam es am Sonntag, 26.04.2020, gegen 16.00 Uhr, auf der L 149 vor der Abzweigung Präger Böden in Richtung Präg. In einer Linkskurve verlor der Kradfahrer vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei blieb das Motorrad zwischen Boden und Schutzplanke hängen. Unbeteiligte, die nicht Zeugen des Unfalls waren, boten dem unverletzten Kradfahrer Hilfe an. Diese wurden darum gebeten, einen Abschleppdienst zu informieren und verließen wegen des schlechten Handyempfangs die Unfallstelle. Als sie zurückkamen, war der Motorrad Fahrer und seine mehrfarbige Touren-Maschine, unbekannten Typs, verschwunden. An der Schutzplanke entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Am Unfallort waren weitere Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise als Zeugen in Betracht kommen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

