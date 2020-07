Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht: Silberfarbener Muldenkipper mit roter Firmenaufschrift gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei in Mönchengladbach geht einem neuen Hinweis im Falle einer Verkehrsunfallflucht von vergangenem Dezember nach. Sie sucht nach dem Fahrer eines Muldenkippers.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer des Muldenkippers am 2. Dezember 2019 einen in der Zeit von 8 bis 15.15 Uhr an der Straße Großheide in Windberg geparkten schwarzen VW Caddy touchierte. Dabei beschädigte er die Front und den Außenspiegel des Autos erheblich.

Die Mulde des Kippers soll silberfarben gewesen sein, an der Seite habe sich eine rote Aufschrift mit einem Firmennamen befunden.

Die Polizei bitte nun um sachdienliche Hinweise zu Firmen, die entsprechende Fahrzeuge einsetzt, unter der Rufnummer 02161-290. (km)

