POL-MG: Räuberischer Diebstahl: 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 19-Jähriger, der sich nach einem Ladendiebstahl am Mittwoch, 8. Juli, gegen 17 Uhr in einem Geschäft in der Gladbacher Innenstadt eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsmitarbeiter eines Einkaufszentrums geliefert hat, ist am Donnerstag, 9. Juli, nach Entscheidung des Haftrichters in Untersuchungshaft gegangen, da Fluchtgefahr besteht. Der Tatvorwurf lautet: Räuberischer Diebstahl.

Der Mann hatte mehrere Bekleidungsstücke sowie Modeschmuck an sich genommen, aber nicht bezahlt. Durch das "Piepen" der Diebstahlssicherung war der Ladendiebstahl aufgefallen. Der von einer Geschäftsmitarbeiterin und dem Sicherheitsmitarbeiter ausgesprochenen Aufforderung, sich wieder in die Geschäftsräume zu begeben, folgte der Mann nicht, sondern ergriff die Flucht. Der 27-jährige Sicherheitsmitarbeiter konnte den Mann aber stellen. Nach seinen Angaben sei er von dem 19-Jährigen dann unter anderem in die Hand gebissen worden. Auch habe der 19-Jährige damit gedroht, ihn "abzustechen".

Die alarmierte Polizei fand bei einer Durchsuchung des Beschuldigten nicht nur die im Geschäft gestohlenen Gegenstände, sondern auch ein Taschenmesser, das der 19-Jährige in einer Bauchtasche mit sich führte. (ds)

