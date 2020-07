Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizisten beobachten Handel mit Betäubungsmitteln: 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Platz der Republik haben Polizeibeamte am Mittwoch, 8. Juli, gegen 13.30 Uhr einen Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet. Sie nahmen einen 21-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der unter dem dringenden Tatverdacht steht, Tütchen mit Marihuana verkauft zu haben, vorläufig fest.

Der 21-Jährige wurde am Donnerstag, 9. Juli, einem Haftrichter vorgeführt, der vor dem Hintergrund der Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl wegen Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln erließ.

Auch gegen einen 41-jährigen Mann aus Mönchengladbach, dem vorgeworfen wird, mehrere Tütchen mit Marihuana bei dem 21-jährigen Beschuldigten gekauft zu haben, ist eine Anzeige gefertigt worden.

Betäubungsmittel konnten die Beamten sicherstellen.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

