Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brandstiftung in Pizzeria: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Brand in einer Pizzeria in Mülfort an der Giesenkirchener Straße in der Nacht zum Dienstag, 26. Mai, gegen 2.50 Uhr wendet sich die Polizei jetzt mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Die Feuerwehr Mönchengladbach war seinerzeit im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es sich bei diesem Feuer um eine Brandstiftung gehandelt hat.

In der Tatnacht sind zwei Personen am Objekt beobachtet worden. Für die Polizei ist auch in diesem Fall jeder Hinweis wichtig, deshalb fragt sie: Wer hat in jener Nacht verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge in Mülfort auf der Giesenkirchener Straße oder auch in deren Umfeld beobachtet oder kann andere sachdienliche Hinweise zu dieser Brandstiftung geben? Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 erfolgen. (ds)

