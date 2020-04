Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Tabakgeschäft Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SARSTEDT-(kri)-Unbekannte Täter stiegen in der letzten Nacht, 31.03.2020- 01.04.2020, zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr in ein Einzelhandelsgeschäft in der Straße Moorberg in Sarstedt ein und entwendeten Tabakwaren.

Nach bisherigen Erkenntnissen rissen die Täter das Gitter von einem Fenster ab und hebelten dieses auf. Es gelang ihnen auf diesem Wege jedoch nicht, in das Geschäft einzudringen. Anschließend öffneten sie unter Nutzung von vermutlich mitgebrachten Werkzeugen die Zugangstür zu dem Tabakladen. Aus dem Verkaufsraum nahmen die Täter eine zurzeit unbekannte Menge von Tabakwaren an sich und flüchteten.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem oben genannten Tatzeitraum oder ein Ausbaldowern im Vorfeld beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell