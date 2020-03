Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Holle - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Holle (rue) - Am 30.03.2020 ist es zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Marktstraße 15 in 31188 Holle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt womöglich beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß entsteht ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Die Polizei bittet den Unfallverursacher sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

