Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Bikes in Schellerten - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Schellerten (rak) - Am Samstag, den 28.03.2020, entwendet ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 16:10 und 16:20 Uhr ein E-Bike. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt auf dem Netto-Parkparklatz in Schellerten, Sandkuhle 1 a, abgestellt und mittels eines Speichenschlosses gesichert. Während der Geschädigte seinen Einkauf erledigte, konnte das Fahrrad unbemerkt von dort entwendet werden.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke - Giant- mit einem grauen Rahmen und auffälligen neongelben Streifen.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder das auffällige Fahrrad in den letzten Tagen gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063- 901-0 melden.

