Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Brand eines Altpapiercontainers

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Mörikestraße (al) Am 29.03.20 gerät aus bisher unbekannter Ursache gegen 4:30 Uhr ein Altpapiercontainer in Vollbrand, den die Feuerwehr gegen 15:15 Uhr löschen kann. Der Schaden an dem Stahlcontainer beläuft sich auf geschätzte 100 EUR. Die Ursache kann aus polizeilicher Sicht nur durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung herbeigeführt worden sein. Wer im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

