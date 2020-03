Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparkter Pkw touchiert, Verursacher flüchtet

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Neustadt (cb) Am 27.03.20, gegen 17:50 Uhr, fährt ein bisher unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw rückwärts aus der Straße Im Sacke in die Straße Neustadt, um zu wenden. Hierbei stößt er mit seinem Heck gegen den dort abgeparkten Opel Meriva und beschädigt diesen. Anschließend flüchtet der Verursacher zunächst auf den Festplatz und später in Richtung der Hildesheimer Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Schaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Die Polizei Sarstedt bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel. 05066/9850

