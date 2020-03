Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Breinum - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/OT Breinum (kaw) Am 28.03.2020 gegen 19:40 Uhr hörte ein Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße "Unter den Rotdornen" verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss. Nachdem er hinunter in das Erdgeschoss ging, bemerkte er, wie eine männliche Person aus dem Garten des Hauses fußläufig in Richtung der Straße "Feldberg" flüchtete. Der Eigentümer stellte fest, dass das Badezimmerfenster aufgehebelt und mehrere Räume im Erdgeschoss durchwühlt waren. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Genaue Angaben zum Diebesgut können bisher nicht gemacht werden. Der Täter wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - schlank - helle Hautfarbe - dunkle kurze Haare - dunkle Jacke

Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die relevante Wahrnehmungen zu der beschriebenen Person oder anderen verdächtigen Umständen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell