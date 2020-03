Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Hoheneggelsen - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Söhlde (OT Hoheneggelsen). In dem Zeitraum zwischen dem 25.03.20, 14:00 Uhr - 28.03.20, 10:00 Uhr gelangte ein bisher unbekannter Täter durch Aufbrechen eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Galgenfeld". Nachdem der Täter im Haus nach Diebesgut suchte, flüchtete er unbemerkt vom Tatort. Genaue Angaben zum Diebesgut können bisher nicht gemacht werden. Wer im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht hat und sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder einem auffälligen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell