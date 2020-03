Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Gartenhütte

Hildesheim (ots)

SARSTEDT-(kri)-Am 30.03.2020 geriet aus bisher unbekannter Ursache eine Gartenlaube in der Kleingartenkolonie "Am See" in der Giebelstraße in Sarstedt in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen hörte eine Sarstedterin gegen 05:30 Uhr ein lautes Geräusch. Sie schaute anschließend aus dem Fenster, sah Feuer im Bereich der Gartenkolonie und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sarstedt löschten nach ihrem Eintreffen den Brand. Die Gartenlaube wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Die Brandermittler haben die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 entgegen.

