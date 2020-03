Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bauwagen aufgebrochen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Den Ermittlungen zufolge hebelten unbekannte Täter in dem Tatzeitraum zwischen dem 27.03.2020, 13:30 Uhr, und dem 30.03.2020, 06:30 Uhr, Türen von zwei Bauwagen, die im Bereich der Baustelle in der Straße Pippelsburg abgestellt sind, auf. Anschließend entwendeten die Täter Bauarbeiterhandschuhe, einen Stemmhammer der Marke Bosch und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

