POL-MG: Randalierender Ladendieb geht in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Ein 23-Jähriger, der am Dienstag, 7. Juli, in Gladbach als randalierender Ladendieb in Erscheinung getreten ist, muss in U-Haft. Nach der vorläufigen Festnahme ist der Mann am Mittwoch, 8. Juli, dem Haftrichter vorgeführt worden, der angesichts bestehender Fluchtgefahr Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls erließ.

Der Mann hatte am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, in einem Geschäft an der Hindenburgstraße eine Hose, eine Jacke und ein Sweatshirt in seinen Rucksack gesteckt. Nachdem er, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen hatte, wurde er von zwei Ladendetektiven gestoppt und zurück in das Gebäude geführt. Als einer der beiden Detektive in einem Büro dem Mann den Rucksack abnehmen wollte, um die Kleidungsstücke daraus zu entnehmen, habe der 23-Jährige - so die Schilderung der Detektive - ihm den Rucksack wieder entrissen, ihn geschlagen und weggeschubst. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 46-jährige Detektiv wurde leicht verletzt, sein 27-jähriger Kollege blieb unverletzt. Auch im Beisein der hinzugerufenen Polizei verhielt sich der Beschuldigte weiter aggressiv. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten auch ein Tütchen mit einer marihuanaartigen Substanz. Sie fertigten deshalb eine separate Anzeige wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest zeigten positive Ergebnisse. Der vorläufig Festgenommene, der auch im Polizeipräsidium äußerst aggressiv agierte, randalierte und Beamte beleidigte, blieb über Nacht im Polizeigewahrsam, ehe am Mittwoch der Gang zum Haftrichter und in die Untersuchungshaft folgte. (ds)

