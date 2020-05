Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schaltschrank an Bahnstrecke umgetreten

Bild-Infos

Download

Großen-Linden (Landkreis Gießen) (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt seit letzten Dienstag (12.5.) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Bislang Unbekannte haben in Großen-Linden einen Schaltschrank der Deutschen Bahn AG, offensichtlich aus reiner Zerstörungswut, umgetreten. Das Gerät muss ausgetauscht werden.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die genaue Tatzeit muss noch ermittelt werden. Auswirkungen für den Bahnverkehr gab es nicht.

Das Gerät dient u. a. der Steuerung der Signaltechnik der angrenzenden Main-Weser-Bahn. Der Tatort liegt gegenüber dem Sportplatz in Großen-Linden, in einem kleinen Waldstück. In diesem Bereich verläuft ein ehemaliges, bereits stillgelegtes Zubringergleis.

Eine Spaziergängerin hatte den Schaden entdeckt und der Bahn gemeldet. Diese verständigte die Bundespolizei.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu diesem Fall oder anderen Vandalismustaten im Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell