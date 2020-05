Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Lämmer auf den Gleisen sorgen für Verspätung

Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots)

Den ersten Tag ohne "Mutti" und schon wurde es brenzlig. So erging es gestern einer Herde Junglämmer einer Tierhalterin aus Hofgeismar. Zug macht mit 90 Stundenkilometer eine Schnellbremsung Eine Regiotram von Kassel in Richtung Hümme unterwegs, musste am Abend eine Schnellbremsung einlegen, da rund 30 Tiere mitten auf den Gleisen standen.

Lokführer hat schnell reagiert

Eine Portion Glück und die schnelle Reaktion des Triebfahrzeugführers verhinderte Schlimmeres. Reisende in der Tram kamen mit dem Schrecken davon. Die Lämmer blieben zum Glück unversehrt.

Die Jungtiere sollten den ersten Tag, ohne die Muttertiere, in einem separaten Stall verbringen. Der Trennungsschmerz war offensichtlich so groß, dass die ausbüxten, um wieder zur Mutterherde zurückzukommen. Dazu marschierten rund 30 Schafe über die Gleise.

Ermittlungen der Bundespolizei und Verspätungen

Insgesamt sechs nachfolgende Züge verspäteten sich wegen des Vorfalles um rund 40 Minuten, da die Strecke temporär gesperrt werden musste. Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt wegen des Verdachts eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

