Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Römerbrunnen: Autos aufgebrochen

Mönchengladbach (ots)

Auf einem Parkplatz an der Straße Römerbrunnen in Mülfort haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 7. Juli, mindestens fünf Autos aufgebrochen. Die Einbrecher schlugen die Scheiben der Pkws ein und durchsuchten diese. Aus einem Auto stahlen sie eine Steuerungs- und Kontrolleinheit aus der Mittelkonsole. Die Tatzeit lag zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

